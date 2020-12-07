قوات شرق ليبيا تقول إنها اعترضت سفينة تركية ترفع علم جاميكا متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد (رويترز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 7 2020 - 23:18

قوات شرق ليبيا تقول إنها اعترضت سفينة تركية ترفع علم جاميكا متجهة صوب ميناء مصراتة في غرب البلاد (رويترز)

منذ 23 mins 7 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة