دياب عرض مع حب الله موضوع السلع الغذائية والوضع الصناعي وتأثيره على موضوع الدعم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2020 - 18:02

دياب عرض مع حب الله موضوع السلع الغذائية والوضع الصناعي وتأثيره على موضوع الدعم

منذ 30 mins 7 December، 2020
الرئيس حسان دياب
لبنان
استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وزير الصناعة عماد حب الله، وجرى البحث في موضوع السلع الغذائية والوضع الصناعي بشكل عام وتأثيره على موضوع الدعم.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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