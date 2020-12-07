التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2020 - 16:08

التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على اوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

منذ 27 mins 7 December، 2020
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