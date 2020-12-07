“الإسلامي الوحدوي”: وجود “اسرائيل” على أرض فلسطين لا يمكن أن يستمر

رأى رئيس “اللقاء الاسلامي الوحدوي” في لبنان عمر غندور ان “جرائم اسرائيل محكومة بنبوءات تاريخية مزعومة؟”، وسأل “هل حققت لها الامان والاستمرار؟”.

وقال غندور الاثنين إن “اسرائيل هي التي قامت بجريمة اغتيال الشهيد محسن فخري زادة جريا على عادتها بالغدر حيث قتلت المئات من العلماء والمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية”.

وتابع غندور “اسرائيل على قناعة ان وجودها على ارض فلسطين لا يمكن ان يستمر الى الابد، وهو الوجود الظالم والغريب الذي يحفز الاجيال التي ولدت بعد قيام اسرائيل ورضعت مسؤولية استرجاع الارض حتى اضحت البوصلة التي تؤشر الى الاتجاه الصحيح في مسيرة النضال الحق والجهاد المقدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام