إصابة 6 جنود صهاينة أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 7 2020 - 11:58

إصابة 6 جنود صهاينة أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا (فلسطين اليوم)

منذ 9 mins 7 December، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة