إصابة 6 جنود صهاينة أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 7 2020 - 11:58
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
وزارة الصحة الفلسطينية: 4 إصابات بالرصاص الحي بينها 3 خطيرة خلال اقتحام قوات خاصة صهيونية مخيم قلنديا بالضفة المحتلة
إعلام العدو يقول إنّ 6 جنود صهاينة أصيبوا خلال تصدي الشبان الفلسطينيين للقوات الخاصة التي اقتحمت مخيم قلنديا
قوات العدو تهدم غرفتين في قرية المنية قرب بلدة تقوع شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة
سلطات العدو توافق على بناء 9000 وحدة استيطانية جديدة شمال القدس المحتلة
سانا: قوات الاحتلال تغلق عدداً من المداخل الرئيسية لقرى الجولان المحتل وتمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية
رئيس موانئ دبي العالمية: "إسرائيل" ستصبح حلقة وصل منطقية واستراتيجية للغاية مع أوروبا
رئيس موانئ دبي العالمية: العلاقات بين الإمارات و"إسرائيل" ستفضي إلى تجارة بـ5 مليارات دولار بين الجانبين
نائب القائد العام للحرس الثوري العميد علي فدوي: الشهيد محسن فخري زاده اغتيل بواسطة رشاش باستخدام الذكاء الاصطناعي
العميد فدوي: انفجار سيارة "النيسان" كان هدفه اختراق فريق حماية الشهيد فخري وزاده ولم يكن هناك إرهابيون في موقع العملية
وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والسوري فيصل المقداد يلتقيان في طهران ويبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك
الخارجية الإيرانية: لن نتفاوض مجدداً بشأن الاتفاق النووي وسنلتزم بتعهداتنا بمجرد التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها
مصادر يمنية: غارة لطائرات العدوان السعودي الأميركي على منطقة الفرع بمديرية كتاف في صعدة
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح مدعي عام كاليفورنيا كزافييه بيسيرا لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية
الهيئة الانتخابية في فنزويلا: فوز تحالف الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات التشريعية
ارتفاع حصيلة حادث تسرب الغاز الذي وقع الجمعة في منجم فحم جنوب الصين إلى 23 قتيلاً ونجاة شخص واحد فقط
خدمة "كوبرنيكوس" الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي: أعلى حرارة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر سجلت عام 2020
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حكومة الإكوادور تؤكد أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات التشريعية في فنزويلا
انتخابات تشريعية في رومانيا يرجح فوز الليبراليين فيها
الصين تنجح في تحقيق أول التحام لها في مدار القمر
المسبار الياباني "هايابوسا 2" عاد إلى الأرض بعينات من كويكب "ريوغو" بعد رحلة استمرت 7 سنوات
جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأكثر تضررا بكورونا في العالم بعد تسجيل 230 ألف إصابة و2527 وفاة في يوم واحد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
إصابة 6 جنود صهاينة أثناء اقتحام قوات الاحتلال مخيم قلنديا (فلسطين اليوم)
منذ 9 mins
7 December، 2020
عاجل
التعليقات
ذات صلة
نوفمبر يشهد أعلى حرارة مسجلة على الإطلاق.. وأوروبا تسجل فصل خريف هو الأسخن
في 90 ثانية… طريقة تعقيم بعض أنواع الكمامات
النائب افرام: 70% من شعبنا الموجوع بات من طبقة الفقراء الجدد
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}