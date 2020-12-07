ترامب يعلن إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بفيروس كورونا المستجد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد، إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بفيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع تويتر “رودي جولياني أعظم عمدة في تاريخ نيويورك، والذي عمل بلا كلل لفضح أكثر الانتخابات فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة، ثبتت إصابته بالفيروس الصيني فيروس كورونا”.

وتمنى ترامب لجولياني التعافي قريبا من الفيروس.

وكان أندرو جوليانى، ابن رودي جولياني، قد أعلن مؤخرا أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد ويعانى من أعراض خفيفة للعدوى.

يذكر أن رودي جولياني، 76 عاما، هو المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويقود حاليًا فريقًا من المحامين يحاولون بشتى الطرق إثبات وجود تزوير في عدة ولايات أميركية خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي أسفرت، بناءً على البيانات المتاحة حسب وسائل الإعلام الأميركية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، والذي من المقرر أن يتم تنصيبه رئيساً للبلاد بحلول 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

من جانبه، لم يعترف ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، كما أنّها الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 فيها أكثر من 15 مليون إصابة.

المصدر: وكالة سبوتنيك