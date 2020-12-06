الساعة 17:00 حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #خلدة المسلك الغربي نتج عنه جريح (غرفة التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2020 - 21:50

الساعة 17:00 حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #خلدة المسلك الغربي نتج عنه جريح (غرفة التحكم المروري)

منذ 52 mins 6 December، 2020
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