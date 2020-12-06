أ.ف.ب: إيطاليا تتجاوز عتبة 60 ألف وفاة بكوفيد-19 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2020 - 21:50

أ.ف.ب: إيطاليا تتجاوز عتبة 60 ألف وفاة بكوفيد-19

منذ 2 ساعة 6 December، 2020
أخبار موقع المنار

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