صور تاريخية من القدس بين عامي 1890 و 1900 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2020 - 21:50

صور تاريخية من القدس بين عامي 1890 و 1900

منذ 4 ساعة 6 December، 2020
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خبر وصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

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المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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