اصطدام سيارة بعامود على طريق عام الطيري – بنت جبيل بعد ظهر اليوم نتج عنه جريحان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2020 - 17:56

اصطدام سيارة بعامود على طريق عام الطيري – بنت جبيل بعد ظهر اليوم نتج عنه جريحان

منذ 13 mins 6 December، 2020
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