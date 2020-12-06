قطر تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نحو 8 أشهر بـ 125 حالة جديدة (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 6 2020 - 13:24

قطر تسجل أقل إصابات يومية بفيروس كورونا منذ نحو 8 أشهر بـ 125 حالة جديدة (الوكالة الوطنية)

منذ 1 ساعة 6 December، 2020
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