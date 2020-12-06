حركة حماس: إعدام الطفل علي أبو علي هو تطبيق للإرهاب الصهيوني على الشعب الفلسطيني

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية “حماس”، حازم قاسم، ان إعدام الطفل علي أبو علي (13 عاماً) على يد قوات الاحتلال، هو تطبيق للإرهاب الصهيوني على شعبنا الفلسطيني.

وفي تصريح لوكالة يونيوز، اليوم السبت، اكد قاسم ان هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة لا تتوقف من هذه الجرائم ضد شعبنا ضد أطفال شعبنا الفلسطيني، وهذا استهتار بكل منظومةالقيم الإنسانية، مشيرًا الى ان هذا ما حذرنا منه في كل المناسبات بأن إستمرار تطبيع والعودة للعمل باتفاقات والتنسيق الأمني، يشجع الاحتلال ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

واضاف قاسم ان محاولة مستوطن إحراق كنيسة الجسمانيه في القدس هو تعبير عن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون بحماية المؤسسات الصهيونية مثل الجيش، لافتاً الى ان هناك عدوان على كل مكونات شعبنا وتفريق بينه وبين مسيحي ومسلم، لذلك هذه جريمة ضد القانون الدولي الذي يكفل حماية دور العبادة لكل الديانات.

المصدر: يونيوز