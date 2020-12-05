التحكم المروري: قتيلان وجريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الاسد باتجاه #المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2020 - 21:14

التحكم المروري: قتيلان وجريحان نتيجة تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الاسد باتجاه #المطار

منذ 1 ساعة 5 December، 2020
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