خلية أزمة رحبة: 200 فحص pcr لمخالطين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 5 2020 - 15:58

خلية أزمة رحبة: 200 فحص pcr لمخالطين

منذ 60 mins 5 December، 2020
كوارث
لبنان

باشرت خلية الأزمة في رحبة – عكار بالتنسيق مع طبابة المحافظة، بحملة لإجراء 200 فحص pcr لمخالطين تم اختيارهم، وفق معايير واضحة، بهدف تحديد مناطق الإصابات والإحاطة بها، ما يسهم في ضبط الوضع، والحد من انتشار الوباء.
ولفتت الى “تزامن الحملة مع استمرار القوى الأمنية، بمساندة الشرطة البلدية بالمراقبة العامة، وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين، ما ساهم بشكل واضح برفع نسبة الالتزام”.
وتوقعت الخلية أن “يكون هناك انخفاض في عدد المصابين، نتيجة تماثل البعض للشفاء”، كما توقعت ظهور إصابات جديدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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