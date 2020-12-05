اعتصام لعمال كهرباء زحلة للمطالبة بالتمديد للشركة

نفذ عدد من عمال ومستخدمي شركة كهرباء زحلة، صباح اليوم بدعوة من النقابة، وقفة احتجاجية أمام الشركة للمطالبة بالتمديد لكهرباء زحلة سنتين.

وخلال الاعتصام، قطع العمال الطريق ساعة، وألقى رئيس النقابة روبير قلايلي كلمة قال فيها: “نقف اليوم لنقول كفى! كفى استهتارا بمستقبل 220 عائلة من أبناء المنطقة من مختلف الطوائف، أعطت لزحلة والبقاع الأوسط أعلى مستوى من الخدمات في أصعب الظروف. هل يجوز أن يحل الظلم والظلام مكان النور؟ هل يجوز أن نكون على مشارف العام 2020 ومصير الشركة وعمالها مجهول؟ هل هكذا تكافئون العمال الذين لم يتوانوا لحظة عن خدمة الصيانة 24/24 في العواصف والبرد القارس والحرارة الحارقة، حتى في الحروب؟ هل هكذا تكافئون الشركة التي أنارت قضاء زحلة 24/24؟”

وطالب مجلس النواب بـ”عقد جلسة عامة لتمديد العقد التشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة لمدة لا تقل عن سنتين، ريثما تتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة، وبأن يكون قانون التمديد واضحا ويتضمن مادة تحفظ حقوق المستخدمين والعمال بحسب القوانين المرعية الإجراء، ولا تدخلهم دهاليز التجاذبات السياسية والمناقصات والتجارب الجديدة؟”.

وناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف للحكومة سعد الحريري ونواب قضاء زحلة، “بت قضيتنا وإنصافنا لما قدمناه لمنطقة زحلة والبقاع الأوسط، ومنعا للوصول إلى ما لا تحمد عقباه، فمن يتحمل مسؤولية عدم التمديد؟”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام