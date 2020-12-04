دياب استقبل قائد اليونيفيل وترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف كورونا

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الجمعة قائد قوات اليونيفيل في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول ونائبه جاك كريستوفيدس، بحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر وشربل وهبة.

وتمم البحث في التعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني حول تطبيق القرار 1701.

ثم ترأس دياب اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، بحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: زينة عكر، محمد فهمي، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن وشربل وهبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر والمستشارين خضر طالب وبترا خوري.

وجرى خلال الاجتماع عرض للتدابير اللازمة لمواجهة تفشي الوباء، لا سيما في المناطق التي سجلت أعلى نسب من الإصابات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام