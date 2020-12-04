التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق انفاق المطار وعلى اوتوستراد خلدة – المسلك الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 19:24

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق انفاق المطار وعلى اوتوستراد خلدة – المسلك الغربي

منذ 1 ساعة 4 December، 2020
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