الشيخ الخطيب: اجراءات عاجلة لمواجهة الإنهيار الشامل

شدد نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب على أن “لبنان بحاجة اليوم الى اجراءات عاجلة لمواجهة الإنهيار الشامل بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية”، ورأى ان “الانهيار إن حصل سيؤدي الى الفوضى الشاملة”.

ودعا الشيخ الخطيب الجمعة “القوى السياسية الى التعاون على تأليف حكومة في أقرب فرصة وألا تخضع للضغوط الخارجية وتتفرغ لإيجاد حلول للأزمات وإيقاف النزيف المالي وترشيد الإنفاق لمصلحة الفئات الإجتماعية الفقيرة”.

وحذر الشيخ الخطيب من “رفع الدعم عن الدواء والغذاء والنفط، ومن المس بأموال المودعين”، ودعا الى “استرداد المال العام المنهوب من سارقيه”، مشددا على “ضرورة وضع اليات تنفيذية سريعة للتدقيق الجنائي ترتكز على الشفافية من دون اي تدخل سياسي”.

ولفت الى “ضرورة أن تقف القوى السياسية كافة إلى جانب الوفد اللبناني المفاوض لإسترجاع حقوق لبنان البحرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام