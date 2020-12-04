غير بيدرسون يعلن في ختام الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور في سوريا ان اللجنة اتفقت على جدول أعمال الاجتماع القادم في 25 كانون الثاني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 19:24

غير بيدرسون يعلن في ختام الجولة الرابعة للجنة مناقشة الدستور في سوريا ان اللجنة اتفقت على جدول أعمال الاجتماع القادم في 25 كانون الثاني

منذ 1 ساعة 4 December، 2020
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