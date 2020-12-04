التحكم المروري: تصادم بين مركبتين عند منعطفات عاريا صعودا والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 17:52
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النائب ابراهيم الموسوي يتقدم بدعويين على موقع القوات وفارس سعيد على خلفية اتهام حزب الله بانفجار المرفأ
النائب ابراهيم الموسوي: هذه جولة أولى ستستتبع بدعاوى أخرى بحق كل من توجه باتهام ضد حزب الله غير مستند إلى مواد قانونية
النائب الموسوي: ما حصل اتهامات باطلة تهدف لإثارة الشقاق والفتن وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الاستقرار
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المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان يدعو إلى ثورة قضاء حر وأصوات حرة وقوى حرة لتحرير البلد من الفاسدين
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الرئيس حسان دياب: لبنان يواجه العديد من التحديات الكبرى في معرض تصديه لجائحة كورونا
أجهزة أمن العدو الإسرائيلي تطالب علماء مفاعل ديمونا النووي برفع درجة الحيطة والحذر تحسبا من انتقام ايراني لإغتيال زادة
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: طهران تحتفظ بحق الرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة
برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة جديدة في اليمن
المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن ترفض النظر في دعوى رفعتها حملة ترامب للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية
بايدن: أولويتنا هي عدم السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي وسياسة الإدارة الحالية عقدت هذا المسعى
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دعوة روسية فرنسة وأميركية إلى سحب جميع المرتزقة من إقليم قره باخ بعد الحرب بين أذربيجان وأرمينيا
أكثر من 210 آلاف إصابة خلال 24 ساعة في الولايات المتحدة
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شرطة جنوب أفريقيا: وقوع انفجار في ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد في مدينة ديربان
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين عند منعطفات عاريا صعودا والاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا
منذ 1 ساعة
4 December، 2020
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