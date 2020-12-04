التحكم المروري: حادث مروري على اوتوستراد الجية – المسلك الغربي سبب بازدحام مروري في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 16:22

التحكم المروري: حادث مروري على اوتوستراد الجية – المسلك الغربي سبب بازدحام مروري في المحلة

منذ 11 mins 4 December، 2020
أخبار موقع المنار

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