المسبار الصيني “تشينج-5” يغادر القمر ومعه عينات من التربة

أعلنت شركة التلفزيون CGTNعلى صفحتها على تويتر أن الجهاز الصيني “Chang’e-5” غادر القمر ومعه عينات من التربة، وفي الأيام المقبلة سينقل الحطام الصخري إلى مدار القمر ثم إلى الأرض.

تم رفع العلم الوطني للصين، قبل عودة مرحلة الهبوط.

عمل الجهاز على سطح القمر لمدة يومين وكان يقوم بحفر وجمع التربة القمرية في الكبسولة.

يعد أخذ العينات التلقائي أحد الروابط الرئيسية لمهمة Chang’e-5 ، فقد اجتاز الكاشف اختبار درجة حرارة القمر العالية عند أكثر من 100 درجة مئوية.

ويشار إلى أنه في صباح يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، أطلقت الصين المسبار، المقرر أن يهبط على سطح القمر لجمع بينات من تربة القمر والعودة بها إلى الأرض، حيث تصل مدة الرحلة إلى 23 يوما.

وأعلن التلفزيون الصيني المركزي أن المسبار “تشينج-5” قام، يوم الثلاثاء، بهبوط ناجح في منطقة محددة على سطح القمر لجمع عينات من التربة القمرية.

المصدر: سبوتنيك