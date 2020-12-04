ترامب يشكك في ثقته بوزير العدل الأمريكي

امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإفصاح عما إذا كان لا يزال يثق بوزير العدل وليام بار، بعد أن أعلن الأخير أنه “لا توجد أدلة” على تزوير الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي.

وقال ترامب للصحفيين إن “بار لم يبحث عن أي دليل”، واصفا ذلك بأنه “خيبة أمل”.

وأضاف: “اسألني بعد عدة أسابيع من الآن.. يجب أن يبحثوا في كل هذا التزوير والاحتيال. الأمر ليس إنسانيا بالمرة وهو جريمة. هذه أشياء إجرامية سيئة للغاية”.

وتابع: “سأقول هذا فقط: لقد مررنا بالانتخابات، وعند الساعة 10 مساء قال الجميع إن ذلك كان نصرا سهلا لترامب وفجأة بدأت الأصوات تختفي بأعجوبة”.

وأضاف: “وجدنا الكثير منها، لكننا وجدنا أصواتا أكثر بكثير مما نحتاج إليه في جميع هذه الولايات تقريبا، أعتقد أنني أستطيع أن أقول إنه في كل هذه الولايات حصدنا أصواتا أكثر بكثير مما نحتاجه للفوز بكل واحدة منها”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يشكر فريقيه الذي “يقوم بعمل لا يصدق… الأهم من ذلك، أود أن أشكر أكثر من 74 مليون شخص صوتوا… أكثر من 74 مليون صوت حصلنا عليها”.

“وقال: “يعرفون أنها كانت انتخابات مزورة.. إنهم يعرفون ذلك”.

وأشار وزير العدل الأمريكي وليام بار إلى أن “الوزارة لم تجد أي دليل على تزوير أصوات الناخبين”.

المصدر: وكالة رويترز