بايدن يختار مسؤولين سابقين في إدارة أوباما لقيادة معركة كوفيد-19

ذكرت صحيفة بوليتيكو اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اختار اثنين من مسؤولي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في منصبين كبيرين للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19. وقالت الصحيفة أن بايدن سيعين جيف زينتس منسق البيت الأبيض لملف جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على القرار قولهما إن فيفيك ميرثي مستشار بايدن سيعود إلى دور الجراح العام الذي كان يشغله ولكن بمهام أوسع نطاقا هذه المرة، مع اتساع رقعة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

والتصدي لفيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة ما يربو على 274 ألف أمريكي، وكذلك لتداعياته الاقتصادية من أهم الأولويات التي تنتظر بايدن لدى دخوله البيت الأبيض رئيسا في 20 يناير كانون الثاني.

وقالت بوليتيكو أيضا إن مارسيلا نونيز-سميث، وهي الرئيس المشارك في لجنة بايدن الاستشارية لشؤون كوفيد-19، ستلعب دورا رئيسيا في مواجهة الإدارة الأمريكية المقبلة للجائحة. ومن المقرر أن يعقد أنتوني فاوتشي، عضو فريق العمل الحالي للتصدي لكورونا التابع للبيت الأبيض وكبير خبراء الأمراض المعدية بالحكومة الأمريكية، أول محادثات جوهرية له مع الإدارة الجديدة اليوم الخميس.

وقال فاوتشي لوسائل الإعلام إنه يتوقع إجراء نقاش شامل مع أعضاء فريق بايدن الذين يعملون على تحديد الأولويات وضمان انتقال سلس للسلطة يوم التنصيب في 20 يناير كانون الثاني.

المصدر: رويترز