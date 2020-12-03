اللقاحات ضد كوفيد-19 ستكون مجانية للجميع في فرنسا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس الخميس أن اللقاحات ضد كوفيد-19 في فرنسا ستكون مجانية للجميع، وستبدأ حملة التلقيح في كانون الثاني/يناير لمليون شخص مسن في دور الرعاية، على أن تتواصل في شباط/فبراير لـ 14 مليون شخص معرضين. ثم في الربيع لمجمل الفرنسيين.

وأوضح كاستيكس خلال مؤتمر صحافي أنه بفضل الطلبات التي قدمت على المستوى الأوروبي “ستمتلك فرنسا إمكانات بمستوى 200 مليون جرعة، ما سيسمح بتلقيح مئة مليون شخص” إذ يتطلب اللقاح في الوقت الحاضر جرعتين بفارق بضعة أسابيع.

ولضمان مجانية اللقاحات، رصدت الحكومة 1.5 مليار يورو ضمن ميزانية الأمن الاجتماعي للعام 2021. وقال كاستيكس “هدفنا الأول هو ضمان امتلاك فرنسا ما يكفي من اللقاحات لجميع مواطنيها، وبالطبع، لن ندفع في نهاية المطاف إلا ثمن ما سيتم تسليمه لنا فعليا، وهذا مكسب آخر في المفاوضات الجارية على المستوى الأوروبي”. وأضاف أن استراتيجية التلقيح “ستعرض على البرلمان” خلال كانون الأول/ديسمبر، متعهدا “بلزوم شفافية تامة ووضوح تام بشأن كل القرارات التي سنتخذها”.

وأوضح أن حملة التلقيح ستبدأ بلقاحي فايزر/بايونتيك وموديرنا اللذين سيتوافران في آواخر كانون الأول/ديسمبر على أقرب تقدير، أو اعتبارا من كانون الثاني/يناير، بعد الحصول على إذن من السلطات الصحية الأوروبية والفرنسية.

من جهة أخرى، أوصى رئيس الوزراء بحصر تجمعات أعياد رأس السنة بستة أشخاص بالغين إضافة إلى الأطفال. وقال “حدد معظم جيراننا الأوروبيين حدا أقصى للمدعوين إلى سهرات رأس السنة يتراوح بين ستة وعشرة أشخاص ما عدا الأولاد، بحسب البلدان” مضيفا “يبدو لنا من المنطقي أن نوصيكم بلزوم حد أقصى قدره ستة أشخاص بالغين، ما عدا الأولاد”.

وأكد أن “انتشار الفيروس يواصل التراجع من أسبوع إلى أسبوع” طارحا إمكانية تدني الحصيلة اليومية “في الأيام المقبلة عن عتبة عشرة آلاف إصابة يومية كحد متوسط”. وبلغ عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في فرنسا أكثر من 53 ألف وفاة منذ آذار/مارس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية