أكثر من 1.5 مليون وفاة في العالم جراء وباء كوفيد-19 (تعداد وكالة فرانس برس) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2020 - 23:26

أكثر من 1.5 مليون وفاة في العالم جراء وباء كوفيد-19 (تعداد وكالة فرانس برس)

منذ 20 mins 3 December، 2020
أخبار موقع المنار

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