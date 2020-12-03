التيار الوطني الحر: نحن والحلفاء حصدنا 32 مقعدا في اليسوعية في مقابل 24 مقعدا للقوات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2020 - 23:26

التيار الوطني الحر: نحن والحلفاء حصدنا 32 مقعدا في اليسوعية في مقابل 24 مقعدا للقوات

منذ 1 ساعة 3 December، 2020
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