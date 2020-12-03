الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: نؤكد الحق ايران في الانتقام لدم الشهيد فخري زادة في الوقت المناسب ومن الواضح تماما بالنسبة لنا مَن هم الذي ارتكبوا عملية الاغتيال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2020 - 21:46

الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: نؤكد الحق ايران في الانتقام لدم الشهيد فخري زادة في الوقت المناسب ومن الواضح تماما بالنسبة لنا مَن هم الذي ارتكبوا عملية الاغتيال

منذ 31 mins 3 December، 2020
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