الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: نؤكد الحق ايران في الانتقام لدم الشهيد فخري زادة في الوقت المناسب ومن الواضح تماما بالنسبة لنا مَن هم الذي ارتكبوا عملية الاغتيال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2020 - 21:46
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المجلس الاعلى للدفاع يقرر تمديد التعبئة العامة وحالة الطوارئ في بيروت حتى 31 آذار 2021
المجلس الاعلى للدفاع: تقرر رصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تم طلبها من قبل وزارة الصحة
المجلس الاعلى للدفاع: الطلب الى المؤسسات الامنية بالبقاء على أعلى جهوزية خلال فترة الأعياد في آخر السنة
الرئيس عون خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع: الوضع الراهن في البلاد استثنائي ويتطلب متابعة وقرارات استثنائية
الرئيس عون: صحيح ان الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال الا ان الظروف تفرض بعض التوسع في تصريف الاعمال لتلبية حاجات البلاد
الرئيس عون: لضرورة استمرار الاهتمام بأوضاع الطرق في ضوء السيول التي حصلت علما أن ورش وزارة الاشغال كانت جاهزة لفتح الطرق
الرئيس نبيه بري: للسير بالتدقيق بالتوازي كما نص القرار دون تدخلات مع القضاء وبهذا وحده يتبين المرتكب من البريء
الرئيس بري: اذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسل حتى لا نقول أكثر فما الداعي الى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة
الرئيس بري: للسعي الى تشكيل حكومة انقاذ تمنع انزلاق لبنان نحو انهيار أكبر
وزيرة الدفاع زينة عكر: على الامم المتحدة التدخل السريع لوضع حد للانهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والمخالفة للـ1701
أهالي الطلاب في الخارج يعتصمون أمام مصرف لبنان للمطالبة بتطبيق قانون الدولار الطالبي بعد مرور أكثر من شهرين على اقراره
وزير الصحة حمد حسن: أتمنى ألا تكون الزحمة التي شهدناها في أول يومين من فتح البلاد مؤشراً إلى إرتفاع الاصابات بكورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 1520 اصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
منظمة الصحة العالمية: الآمال كبيرة ولقاحات كورونا قد تغير واقع اللعبة
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني يفتتح 25 مشروعاً في مجال توليد الكهرباء تتوزع بين 3 محافظات إيرانية
الشيخ روحاني: لم نشهد في السنوات الأخيرة أي نقص في خدمات المياه والغاز بل تمكنا من تصدير البنزين إلى الخارج رغم العقوبات
وزير الخارجية الإيراني: على أميركا إظهار حسن النية عبر العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثمّ ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل
وكالة الفضاء الصينية: مسبارنا "شانغي 5" أنجز عملية جمع عينات من القمر ويستعد للعودة بها إلى كوكب الأرض
الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تتوصلان لاتفاق مبدئي حول مفاوضات السلام يضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار في الفترة المقبلة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الحكومة البريطانية تمنح لقاح فايزرــ بايونتيك رخصة استخدام في المملكة المتحدة على أن يتوافر اعتبارا من الاسبوع المقبل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني: نؤكد الحق ايران في الانتقام لدم الشهيد فخري زادة في الوقت المناسب ومن الواضح تماما بالنسبة لنا مَن هم الذي ارتكبوا عملية الاغتيال
منذ 31 mins
3 December، 2020
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