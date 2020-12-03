وزير الصحة استقبل وفدا من الجمعية الطبية الإسلامية في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2020 - 18:22

وزير الصحة استقبل وفدا من الجمعية الطبية الإسلامية في الشمال

منذ 8 mins 3 December، 2020
الوزير حمد حسن
لبنان

إستقبل وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة وفدا من الجمعية الطبية الإسلامية التي تقدم خدمات صحية وإنسانية في الشمال وفي منطقة عرسال.
واوضح بيان للمكتب الاعلامي للوزير حسن ان الوفد عرض للوزير حسن خدمات الجمعية في مجال الإسعاف والإغاثة والتي تم تطويرها في الأشهر الأخيرة لمواكبة الجهود القائمة في مكافحة وباء كورونا. وتم الاتفاق على متابعة التنسيق في المرحلة المقبلة من ضمن مواكبة وزارة الصحة العامة لعمل الجمعيات الإنسانية العاملة على الأراضي اللبنانية والمساعدة على تعزيز الخدمات الصحية لمن يحتاج إليها من المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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