قوى الامن: فصيلة الاوزاعي اوقفت شخصا سلب مبلغا من المال من احد المواطنين في الشارع

– صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“بتاريخ 29-11-2020، ادعت لدى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الاقليمي مواطنة أن ابنها (ع. م. مواليد عام 1989، لبناني) – من أصحاب السوابق وخرج حديثا من السجن، قد دخل إلى مكان إقامتها في محلة الأوزاعي، وهو تحت تأثير المخدرات والكحول، وبحوزته مسدس حربي، وحصل إشكال بينهما، أقدم خلالها على تكسير محتويات المنزل، وتمكنت من انتزاع المسدس منه، ليغادر بعدها، ويقوم بسلب مبلغ /120,000/ ل. ل. من أحد المواطنين في الشارع، بعد أن وضع سكين على رقبته، فادعى الأخير ضده لدى الفصيلة المذكورة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكن عناصر فصيلة الأوزاعي من توقيفه بتاريخ 30-11-2020، بعد أن قامت قوة من الفصيلة بمداهمة منزله، وضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف، إضافة إلى ضبط المسدس والسكين.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام