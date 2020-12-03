ترامب يلمح لإمكانية ترشحه لانتخابات 2024 وبايدن يلتقي بمتضررين من كورونا

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة عام 2024 في حين استعد الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء لمواجهة تبعات الجائحة التي ستكون على الأرجح أول تحد كبير أمام إدارته عند تسلمها السلطة الشهر المقبل.

ووعد بايدن بالعمل سريعا لتوفير مزيد من الموارد لمواجهة الأزمة الصحية بعد أدائه اليمين يوم 20 يناير كانون الثاني ومن المقرر أن يلتقي بعمال وأصحاب شركات متضررين من جائحة كوفيد-19 ليتحدث معهم عن تداعيات الجائحة على أعمالهم.

ومن المقرر أن يجري بايدن نقاشا يراعي فيه التباعد الاجتماعي مع عمال وأصحاب شركات صغيرة يعانون في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. كما سيتلقى هو ونائبة الرئيس المنتخبة كاملا هاريس إفادات بخصوص الأمن القومي من مسؤولين بالحكومة.

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بالهزيمة ويواصل محاموه تقديم الطعون القضائية على نتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني بدعوى التزوير دون أن يقدموا أدلة. وقال مسؤولو الانتخابات على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات إنه لا توجد مثل هذه الأدلة.

وخلال مراسم في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، بدا أن ترامب أقر بأن هذه الجهود قد تفشل وقال إنه سيرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة في هذه الحالة. وذكر مصدر بالحزب الجمهوري حضر المراسم أن ترامب قال أمام الحضور “نحاول البقاء لأربع سنوات أخرى… وإلا فانتظروني بعد أربع سنوات”.

ولاقت ادعاءات ترامب صدى وسط أنصاره مما ساعد على جمع ما يصل إلى 170 مليون دولار لتأسيس “صندوق الدفاع عن الانتخابات” التي يمكن استخدام أمواله للإنفاق على عدد كبير من الأنشطة السياسية في المستقبل ومن بينها مسعى آخر لخوض انتخابات الرئاسة حسبما أفادت تقارير إعلامية.

المصدر: رويترز