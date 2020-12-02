إعلام أميركي: واشنطن ستسحب نصف دبلوماسييها من بغداد لأسباب أمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 22:28

إعلام أميركي: واشنطن ستسحب نصف دبلوماسييها من بغداد لأسباب أمنية

منذ 11 mins 2 December، 2020
أخبار موقع المنار

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