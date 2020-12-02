إعلام أميركي: واشنطن ستسحب نصف دبلوماسييها من بغداد لأسباب أمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 22:28
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إنطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال مؤتمر دعم لبنان: مساعدتكم أساسية لكل الشعب اللبناني من الشمال الى الجنوب
الرئيس عون خلال مؤتمر دعم لبنان: مصمم مهما كلفني الأمر على تحرير لبنان من منظومة الفساد ومن كل من يحميها
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة في تقديم المساعدات الانسانية للبنان
الرئاسة الفرنسية: تدهور الوضع المالي في لبنان يجعل التحقيق بحسابات المصرف المركزي أكثر حتمية
الرئاسة الفرنسية: العقوبات الأميركية على الطبقة السياسية في لبنان لم تؤت أكلها ولن تؤدي إلى تشكيل حكومة
رئيس الجمهورية يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي بعد ظهر الخميس للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد
الشيخ نعيم قاسم: لا يمكن الاعتماد على الموقف الأميركي لتسهيل تشكيل الحكومة أو لتحسين الشروط أو لعدم العرقلة
النائب حسن فضل الله: المسؤول عن اموال المودعين هما المصرف المركزي والمصارف التجارية
النائب جميل السيد: مسألة عدم حضور حاكم مصرف لبنان لجلسة اللجان المشتركة إهانة لمجلس النواب
النائب علي حسن خليل: واجبنا دعم الطبقات الفقيرة مباشرة كي لا يضيع 75 بالمئة من الدعم على الأجانب والطبقات الميسورة
اللقاء التشاوري: لضرورة الاسراع في اطلاق عملية التدقيق الجنائي المالي
الصحة اللبنانية: تسجيل 1842 اصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير الصحة: ما زلنا في عين العاصفة لأن المستشفيات تفتح أسرة إضافية لمصابي كورونا ولكنها تمتلئ بسرعة
المطارنة الموارنة: للإسراع بتشكيل السلطة الإجرائية لتسير بالبلاد نحو غايات وقف التدهور
عناصر الجمارك في مطار بيروت الدولي تضبط شحنة وزنها 25 كيلوغراماً من مادة الكوكايين قادمة من احدى دول أميركا اللاتينية
الحكومة الإيرانية: وزارة الأمن تعرفت إلى أشخاص على صلة باغتيال العالم الشهيد محسن فخري زادة
المتحدث باسم الحكومة الايرانية: يجري حاليا دراسة كل أبعاد عملية الاغتيال لإعداد الرد المناسب
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على قرار حل نفسه والتوجه إلى انتخابات مبكرة
شبكة NBC الأميركية: ترامب يدرس التغيب عن حفل تنصيب جو بايدن رئيساً وإعلان ترشحه لانتخابات 2024 في اليوم نفسه
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الحكومة البريطانية تمنح لقاح فايزرــ بايونتيك رخصة استخدام في المملكة المتحدة على أن يتوافر اعتبارا من الاسبوع المقبل
الحكومة البريطانية تمنح لقاح فايزرــ بايونتيك رخصة استخدام في المملكة المتحدة على أن يتوافر اعتبارا من الاسبوع المقبل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
إعلام أميركي: واشنطن ستسحب نصف دبلوماسييها من بغداد لأسباب أمنية
منذ 11 mins
2 December، 2020
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