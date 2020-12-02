استشهاد 10 عناصر من القوات الامنية العراقية ومواطنين بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين (قناة الغدير) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 19:04

استشهاد 10 عناصر من القوات الامنية العراقية ومواطنين بانفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين (قناة الغدير)

منذ 1 ساعة 2 December، 2020
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