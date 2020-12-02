وزير الخارجية الأردني: لا أعتقد أن اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية ستغير من شروط السلام الذي نريده والتطبيع ليس بديلا لحل المشاكل الجوهرية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 17:20

وزير الخارجية الأردني: لا أعتقد أن اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية ستغير من شروط السلام الذي نريده والتطبيع ليس بديلا لحل المشاكل الجوهرية

منذ 27 mins 2 December، 2020
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