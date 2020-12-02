عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة وعناصر في مخابرات العدو الاسرائيلي الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “59 مستوطنا إلى جانب عشرات طلبة معاهد دينية متطرفة، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات خاصة تابعة لسلطات الاحتلال”.

وقالت المصادر إن “عناصر مخابرات الاحتلال اقتحمت المصلى القبلي في المسجد الأقصى وقامت بتصوير داخله”، ولفتت إلى أن “الاقتحامات الصباحية تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، وأدى خلالها المستوطنون طقوسا دينية وتلمودية استفزازية”.

المصدر: فلسطين اليوم