التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد نهر ابراهيم باتجاه جبيل ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 15:32
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الرئيس عون يتحدث اليوم خلال مؤتمر الدعم للشعب اللبناني الذي تنظمه الأمم المتحدة وفرنسا بمشاركة 38 دولة ومنظمة دولية
الرئيس عون بحث مع رئيس الوفد الاميركي الوسيط مسار التفاوض حول تحديد الحدود البحرية الجنوبية بعد التطورات الاخيرة
الرئيس عون: لبنان متمسك بسيادته على أرضه ومياهه ويريد إنجاح المفاوضات لتعزيز الاستقرار جنوباً واستثمار الموارد الطبيعية
الرئيس عون: الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة وفي حال تعثرت المفاوضات لأي سبب كان يمكن درس بدائل أخرى
رئيس الجمهورية دعا مجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع استثنائي بعد ظهر الغد للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد
الرئاسة الفرنسية: تدهور الوضع المالي في لبنان يجعل التحقيق بحسابات المصرف المركزي أكثر حتمية
الرئاسة الفرنسية: العقوبات الأميركية على الطبقة السياسية في لبنان لم تؤت أكلها ولن تؤدي إلى تشكيل حكومة
الشيخ نعيم قاسم: لا يمكن الاعتماد على الموقف الأميركي لتسهيل تشكيل الحكومة أو لتحسين الشروط أو لعدم العرقلة
جلسة مشتركة للجان النيابية لبحث الخيارات المتاحة لحفظ الاحتياط الإلزامي والدعم على السلع الأساسية
النائب جميل السيد: مسألة عدم حضور حاكم مصرف لبنان لجلسة اللجان المشتركة إهانة لمجلس النواب
النائب علي حسن خليل: واجبنا دعم الطبقات الفقيرة مباشرة كي لا يضيع 75 بالمئة من الدعم على الأجانب والطبقات الميسورة
وزير الصحة: ما زلنا في عين العاصفة لأن المستشفيات تفتح أسرة إضافية لمصابي كورونا ولكنها تمتلأ بسرعة
المطارنة الموارنة: للإسراع بتشكيل السلطة الإجرائية لتسير بالبلاد نحو غايات وقف التدهور
عناصر الجمارك في مطار بيروت الدولي تضبط شحنة وزنها 25 كيلو غرام من مادة الكوكايين قادمة من احدى دول أميركا اللاتينية
حادث دهس من باص اسرائيلي يتسبب بوفاة عاملين فلسطينيين ويجرح آخرين كانوا يحتشدون عند حاجز صهيوني قرب بيت لحم
بيني غانتس يعلن أن كتلته ستصوت لحل الكنيست وفض الشراكة مع تكتل الليكود ويتهم نتنياهو بالكذب عليه وعلى كل الإسرائيليين
مصادر في أوبك: السعوديون محبطون من الإمارات لمطالبتها الإلتزام بتخفيض إمدادات النفط
الحكومة الإيرانية: وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم الشهيد محسن فخري زادة
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن: أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة هي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني
بايدن: لا زلت متمسكاً بموقفي من رفع العقوبات التي فرضها ترامب في حال امتثال إيران للإتفاق النووي
شبكة NBC الأميركية: ترامب يدرس التغيب عن حفل تنصيب جو بايدن رئيساً وإعلان ترشحه لانتخابات 2024 في اليوم نفسه
الفريق القانوني لحملة ترامب: وزارة العدل لم تفحص أجهزة التصويت ولم تقم بأي إستدعاءات لكشف الحقيقة
الولايات المتحدة: 13 نائباً جمهورياً وديمقراطياً ينضمون إلى الموقعين على مشروع يدعو لسحب القوات الأمركية من اليمن
الحكومة البريطانية تمنح لقاح فايزرــ بايونتيك رخصة استخدام في المملكة المتحدة على أن يتوفر اعتبارا من الاسبوع المقبل
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد نهر ابراهيم باتجاه جبيل ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة
منذ 20 mins
2 December، 2020
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