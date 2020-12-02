التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد نهر ابراهيم باتجاه جبيل ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 15:32

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد نهر ابراهيم باتجاه جبيل ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على المعالجة وتسهيل السير في المحلة

منذ 20 mins 2 December، 2020
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