قطاع غزة يسجل 7 حالات وفاة و 735 إصابة جديدة و133 حالة خطيرة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 2 2020 - 13:38

قطاع غزة يسجل 7 حالات وفاة و 735 إصابة جديدة و133 حالة خطيرة بفيروس كورونا

منذ 2 ساعة 2 December، 2020
مرضى كورونا في قطاع غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة 7 مواطنين بالإضافة لإصابة 735 آخرين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت الوزرة في موجزها اليومي، أنها أجرت 2678 فحص مخبري خلال الـ  24 ساعة الماضية، حيث سجلت ( 735 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

كما سجلت 7 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الوفيات 118 حالة وفاة، ، وتعافي 355 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

 

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 22196 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 10000 حالة، واجمالي المتعافين 12078 حالة .

 

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 311 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 133 حالة.

المصدر: فلسطين اليوم

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