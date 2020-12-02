قطاع غزة يسجل 7 حالات وفاة و 735 إصابة جديدة و133 حالة خطيرة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، وفاة 7 مواطنين بالإضافة لإصابة 735 آخرين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزرة في موجزها اليومي، أنها أجرت 2678 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت ( 735 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما سجلت 7 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الوفيات 118 حالة وفاة، ، وتعافي 355 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 22196 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 10000 حالة، واجمالي المتعافين 12078 حالة .

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 311 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 133 حالة.

المصدر: فلسطين اليوم