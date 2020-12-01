قوى الامن تعمم صورة مريض بالزهايمر غادر مكان اقامته في الحمرا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المدعو:- يونس زعل الديري (مواليد عام 1944، سوري)الذي غادر صباح اليوم 1-12-2020 مكان إقامته في أحد فنادق رأس بيروت / شارع الحمرا، ولم يعد حتى تاريخه، علما أنه يعاني من مرض الزهايمر.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة رأس بيروت في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 740943-01، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام