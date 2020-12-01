بن حبتور: ندعم أي مشروع لطرد المحتل من اليمن

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني عبد العزيز بن حبتور على دعم أي مشروع لطرد المحتل الجديد، وتحرير كل شبر من تراب اليمن.

وقال بن حبتور الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ 53 لعيد الاستقلال الـ 30 من نوفمبر/تشرين الثاني إن “المرتبطون بالمشروع الاستعماري ما يسمى بالجنوب العربي هم مرتزقة يفتقدون لأبسط قراءة للتاريخ اليمني وأسباب الاستقلال ونجاح ثورة أكتوبر”.

وأضاف بن حبتور أن “مشروع ما يسمى بالجنوب العربي هو مشروع بريطاني أسقطه ثوار 14 أكتوبر الذين أجبروا بريطانيا على مغادرة جنوب اليمن وطي مشاريعها الاستعمارية”، وأشار إلى أن “صنعاء اليوم حاضنة لمشاريع التحرر الوطني كما كانت إبان ثورة 14 أكتوبر وتقدم نموذج للتعايش الوطني”.

ورأى بن حبتور أن “جغرافية الإمارات والسعودية يفترض أن تكون عربية بحته لكن عدوانها على اليمن كشف عن صهيونيتها واتفاقيات التطبيع فضحتها”، ولفت الى ان “اتفاقيات التطبيع المذلة أكدت المواقف التي أعلناها منذ سنوات تجاه كينونة وماهية الدول الطارئة في المنطقة العربية والتي أنشئت بالتزامن مع تأسيس كيان العدو الصهيوني”.

المصدر: موقع انصار الله