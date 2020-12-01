كرامي دعا ووفد حركة التوحيد المسؤولين الى معالجة الوضع المعيشي والتصدي للصعوبات ومواجهة الفساد وكشف الفاسدين

استقبل رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في دارته في طرابلس، وفدا من حركة التوحيد الإسلامي ضم امينها العام الشيخ بلال سعيد شعبان ومالك علوش وعمر الأيوبي.

اثر اللقاء، اصدر المجتمعون بيانا، حذروا فيه من “خطورة الشأن الاقتصادي المتدهور”، ودعوا المسؤولين الى “مبادرات سريعة لمعالجة الوضع المعيشي وتحمل مسؤولياتهم في التصدي للصعوبات التي تصيب لبنان من خلال مواجهة الفساد وكشف الفاسدين، في ظل عوامل غير مساعدة نعيشها مع تطور الاشتباك الإقليمي والدولي، الأمر الذي يزيد من أزمات اللبنانيين على كل الصعد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.

وأكدوا ان “مواجهة التحديات والتهديدات القائمة هي بوحدة الصف الداخلي وايجاد بيئة تضامنية تخفف عن كاهل أهلنا في مختلف المناطق اللبنانية وخصوصا طرابلس والشمال مما يعيشونه من ضنك وترد غير مسبوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام