بيدرسون: أشجع روسيا والإدارة الأميركية الجديدة على العمل المشترك لحل الأزمة السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 18:58

بيدرسون: أشجع روسيا والإدارة الأميركية الجديدة على العمل المشترك لحل الأزمة السورية

منذ 60 mins 1 December، 2020
أخبار موقع المنار

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