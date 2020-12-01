المسبار الصيني تشانغ 5 يهبط على القمر بنجاح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 18:58
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وزارة الصحة العامة: تسجيل 1000 إصابة و14 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة
الرئيس عون يرحّب بإنشاء صندوق ماليّ لإعادة إعمار ما تضرر بعد انفجار المرفأ ومساعدة المتضرّرين
وزير المالية غازي وزني يرسل كتابا الى حاكم مصرف لبنان حول موضوع إخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق الجنائي
المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم: الأجواء الخارجية لا توحي بحكومة قريبة في لبنان
البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية الحادّة في لبنان جعلت الاقتصاد عرضة لكساد شاقّ ولبنان يعاني استنزافا خطيرا للموارد
وزارة الصحة العامة: تسجيل 1511 إصابة و 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
السفارة اللبنانية في نيجيريا: اختطاف باخرة تجارية بين نيجيريا والكاميرون على متنها 10 بحارة بينهم 3 لبنانيين
السفارة اللبنانية في نيجيريا: اللبنانيون المخطوفون هم القبطان بلال ريباني ومصطفى عجاج وحسام حيدر
مجلس الشورى الإسلامي في إيران يصادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20 %
قانون "الاجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" يهدف الى كسر القيود المفروضة على الصناعة النووية في إيران
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: القانون يبعث رسالة للأعداء بأن اغتيال علمائنا لن يكون من دون ردّ
وزير الخارجية الإيراني: اغتيال الشهيد زاده عمل إرهابيّ جبان جاء في إطار مؤامرة ثلاثيّة أميركيّة صهيونيّة سعوديّة
ظريف: زيارات بومبيو المستعجلة للمنطقة والاجتماع الثلاثي في السعودية وبيانات نتنياهو تكشف عن مؤامرة استهداف زاده
المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية ينتقد صمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه جريمة اغتيال العالم زاده
البرلمان الإيراني يمنح أطراف الاتفاق النووي مهلة شهر لرفع الحظر المصرفي والنفطي بالكامل عن إيران
الرئيس الايراني: الأعداء عجزوا طيلة عامين ونصف من تبنيهم سياسة الضغوط القصوى ضدنا في تحقيق هدف تعطيل اقتصادنا
مسؤول أميركي لرويترز: السعودية وافقت على السماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بعبور أجوائها في الطريق الى الإمارات
إعلام العدو: وفد رسمي من البحرين على رأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة سيزور تل ابيب اليوم
شركتا فايزر وبايونتيك تقدمان طلبا رسميا للحصول على ترخيص التسويق المشروط للقاحهما ضد كوفيد_19 لوكالة الأدوية الأوروبية
الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع مساعدات بقيمة 35 مليار دولار في العام المقبل للتصدي لتداعيات جائحة كورونا
رئيس الاحتياطي الفدرالي: الولايات المتحدة تتجه نحو مزيد من الأشهر الصعبة على الصعيد الاقتصادي بسبب كورونا
مسؤول في البيت الأبيض: إستقالة سكوت اتلاس المستشار الخاص للرئيس ترامب بشأن مكافحة فيروس كورونا
اليمن: طيران العدوان السعودي الأميركي يستهدف قاطرة محملة بالمشتقات النفطية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
المسبار الصيني تشانغ 5 يهبط على القمر بنجاح
منذ 1 ساعة
1 December، 2020
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