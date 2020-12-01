التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الصياد باتجاه اليرزة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 15:56

التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الصياد باتجاه اليرزة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

منذ 46 mins 1 December، 2020
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