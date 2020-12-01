كركي شكر وزني لصرفه دفعة 50 مليار ليرة من الديون المتوجبة للضمان

شكر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان محمد كركي الثلاثاء وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني لصرفه دفعة الـ50 مليار ليرة لبنانية، من الديون المتوجبة للصندوق.

وأشار كركي الى “انها “الدفعة الثانية التي تسدد للضمان في حوالي الشهر تقريبا في ظل أصعب الظروف المالية التي تمر بها البلاد”، آملا “أن تستمر وتيرة رفد الضمان بالدفعات المالية بشكل منتظم وقبل نهاية العام 2020 تمكينا له من القيام بواجباته اتجاه المضمونين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني اعتبارا من مطلع العام 2021”.

المصدر: بريد الموقع