الرئيس عون استقبل وفداً ضمّ المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جا وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف والمنسقة المقيمة للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة نجاة رشدي قدّموا له تقريراً عن المرحلة الثانية من خطة اعادة اعمار المناطق المتضررة في إنفجار المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 1 2020 - 11:22

الرئيس عون استقبل وفداً ضمّ المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جا وسفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف والمنسقة المقيمة للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة نجاة رشدي قدّموا له تقريراً عن المرحلة الثانية من خطة اعادة اعمار المناطق المتضررة في إنفجار المرفأ

منذ 18 mins 1 December، 2020
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