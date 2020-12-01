ألمانيا تسجل 13604 إصابات جديدة بفيروس كورونا و388 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 1 2020 - 08:20

ألمانيا تسجل 13604 إصابات جديدة بفيروس كورونا و388 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 32 mins 1 December، 2020
معهد روبيرت كوخ
أخبار دولية - المانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 )، بواقع13604 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 1067473 .

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 16636 بعد تسجيل 388 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأشار المعهد إلى تعافي أكثر من 758 ألف مريض بعد شفائهم .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة