سبب ظهور رغبة قوية في تناول الشوكولاتة

تحدث اختصاصي أمراض الحساسية والمناعة، أناتولي بالا ، في مقابلة مع موقع kp.ru ، عن سبب الرغبة القوية في تناول الشوكولاتة.

وفقًا للمتخصص الروسي، لا يمكن لمحبي الشوكولاتة مواجهة مشكلة الأسنان وظهور التسوس فحسب، بل أيضًا حدوث مشكلات صحية أخرى. أولا، قد تشير الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة إلى نقص أي مواد في الجسم.

وقال الطبيب: “الرغبة التي لا تقاوم في تناول قطعة من الشوكولاتة يمكن أن تشير إلى نقص في الجسم لأي مواد لها تأثير مضاد للاكتئاب”.

وأضاف الطبيب أن هناك حالات يرغب فيها الشخص، بعد تناول قطعة شوكولاتة، في زيادة نشاط الدماغ، حيث يحتوي هذا المنتج على مادة الكافيين. ولم يستبعد بالا حقيقة أن الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة يمكن أن تكون عادة غذائية. وقارن الإدمان على الشوكولاتة بالإدمان على الشاي والقهوة.

المصدر: سبوتنيك