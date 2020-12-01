بريطانيا تسجل 105 وفيات جديدة بكورونا

ما زالت بريطانيا صاحبة أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بفيروس كورونا، بأكثر من 48 ألف حالة وفاة حتى يوم الإثنين الذي سجلت فيه 12330 إصابة جديدة.

ورغم أن عدد الوفيات شهد تراجعا عما سجلته البلاد أمس إذ تم تسجيل 205 حالات وفاة، مقابل 215 حالة أمس، إلا أن العدد الإجمالي للوفيات في بريطانيا بسبب الفيروس هو الأعلى في أوروبا وبلغ 58448 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد الإصابات لهذا اليوم شهد ارتفاعا عما سجلته البلاد أمس والبالغ 12155 إصابة، وهو ما يرفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى مليون و629 ألفا و657 حالة.

المصدر: وكالة رويترز