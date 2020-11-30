منطقة صيدا في حزب الله عرضت نشاط لجان الطوارىء الصحية خلال شهر تشرين الثاني

عرضت منطقة صيدا في حزب الله في بيان، لواقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال شهر تشرين الثاني الحالي، مشيرة الى أن “لجنة الطوارىء الصحية في المنطقة والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد، قدمت تقريرها الشهري من خلال نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها والتي تعمل على مواكبة مرضى فيروس كورونا وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين وإجراء الفحوصات وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومتابعة الوافدين من الخارج”.

ولفت البيان الى أن “النشاطات شملت أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددا كبيرا من أحياء المدينة، كما توزع عمل اللجان في بلدات: عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، بنعفول، عربطبايا، القنيطرة، وعددا من بلدات شرق صيدا. وتضمنت منذ بداية شهر تشرين الثاني حتى نهايته، مواكبة صحية تفصيلية لـ212 حالة مصابة بفيروس كورونا تماثلت 126 منها للشفاء، ومتابعة صحية تفصيلية لـ117 حالة حجر صحي للمخالطين والوافدين من الخارج. إضافة إلى استشارات طبية وتأمين أماكن حجر وعزل لمصابين ومعاينة حالات عدد 455 مستهدفا، وعملية نقل لمرضى كورونا عدد 28”.

وأشار إلى “تنفيذ حملات تعقيم عدد 118 شملت 417 مستهدفا، مؤسسات، منازل، دور عبادة، أماكن حجر واصابة، وسلامة الغذاء التوعوية لمؤسسات الأغذية، مطاعم ومقاهي وملاحم وأفرانا ومعجنات وحلويات ومواد غذائية، عدد 344 استهدفت 652 مؤسسة. وإجراء فحوصات عدد 3 استهدفت 97 مخالطا. الى جانب لقاءات صحية توجيهية توعوية عدد 3 استهدفت 45 مواطنا، وعملية تجهيز ودفن وفيات فيروس كورونا عدد 5. وورشة تأهيل صحي عدد 8 استهدفت 77 كادرا صحيا. ليصبح مجموع الأنشطة 1293، فيما بلغ عدد المستهدفين خلال شهر تشرين الثاني 2105 مستهدفا”.

وشكر مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر “اعضاء ومتطوعي اللجان الصحية ولجان التوعية والارشاد في صيدا وبلدات الجوار”، ودعاها إلى “المضي بعزم وقوة وثبات خلال الأشهر المقبلة إلى المزيد من النشاط والجهد للوقوف إلى جانب أهلنا لحمايتهم من هذا الوباء القاتل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام