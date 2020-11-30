مصادر المنار: توجّه الحريري بتشكيلة أمر واقع تستبعد دور الشراكة لرئيس الجمهورية وتتجاوز المعايير الموحدة التي تطالب بها الكتل النيابية، فهذا أمر لن يوصل الى مكان – موقع قناة المنار – لبنان
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November 30 2020 - 20:06

مصادر المنار: توجّه الحريري بتشكيلة أمر واقع تستبعد دور الشراكة لرئيس الجمهورية وتتجاوز المعايير الموحدة التي تطالب بها الكتل النيابية، فهذا أمر لن يوصل الى مكان

منذ 6 mins 30 November، 2020
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